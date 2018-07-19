Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumunda konuşan Wray, Rusya'nın seçimlere örtülü sekilde müdahale girişimlerinde bulunduğuna dair istihbarat kurumlarının görüşünü paylaştığını belirterek, "İstihbarat topluluğunun görüşü değişmedi, benim görüşüm değişmedi." dedi.

Rusya'nın seçimlere müdahalenin ötesinde ülke içinde ayrılık ve çatışma yaşatmaya yönelik nüfuz operasyonlarına odaklandığının altını çizen Wray, "Bana göre bu çok ciddiye alınması ve kararlı şekilde yanıt verilmesi gereken bir tehdit." ifadelerini kullandı.

Rusların Amerikan toplumu içindeki ihtilaflı konuları açık ve örtülü istihbarat faaliyetiyle tespit ettiği, ardından sahte haberler ve propoganda yoluyla ihtilaflı konuların taraflarını kışkırtarak toplumda çatışma yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Wray, "Rusya örtülü nüfuz operasyonlarını bugün dahi sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Asıl tehdit Çin"

Wray, istihbarat açısından ABD'ye yönelik asıl ciddi tehdidin Rusya'dan değil Çin'den kaynaklandığını dile getirdi.

Çin'in dünyanın ekonomik süper gücü olarak ABD'nin yerini almayı hedeflediğini savunan Wray, "50 eyalette ekonomik casusluk soruşturmaları yürütüyoruz. Iowa'daki Mısır tohumlarından Massachusetts'teki rüzgar tribünlerine kadar her şeye el atmışlar. Ölçeği ve yoğunluğu görülmedik düzeyde. Ülke olarak böyle bir şeyin önemini görmezden gelemeyiz." diye konuştu.