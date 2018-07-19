Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parlamentoda yapılan oylamada, çok yönlü kullanıma haiz gemilerin NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) operasyonlarına uygun olmaları koşulu belirlendi.

Kararda, gemilerin alımı için 984 milyon leva (505 milyon avro) ayrılması kabul edildi.

Projeye göre ilk gemi, üretici ile anlaşma imzalandıktan sonra 5. yılda ikincisi ise 6. yılında Bulgaristan’a teslim edilecek.

Bulgaristan'da daha önce 8 büyük gemi üreticisinden teklif almıştı.

Yeni gemilerin Rus yapımı 3 savaş gemisinin yerini alması bekleniyor.

Parlamento, 8 Haziran'da da da 16 savaş uçağı ve 154 zırhlı aracın alınmasına yeşil ışık yakmıştı.