Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan Senatosunu bilgilendiren polis müfettişi Muhsin Hasan Butt, saldırının faili olarak kimliği belirlenen Navaz'ın, saldırı emriyle patlayıcıları Sindh eyaletindeki örgüt üyelerinden aldığını açıkladı.

Milletvekili adayı Siraj Raisani dahil 149 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen Navaz'ın DEAŞ mensubu olduğunu söyleyen Butt, saldırganın bir diğer terör örgütü Laşkar-ı Jangvi ile de ilişkisinin belirlendiğini kaydetti.

Butt, saldırının azmettiricilerinin de tespit edildiğine dikkati çekerek, DEAŞ'ın Afganistan'da örgütlendiğini ve özellikle Belucistan'a saldırılar düzenlediğini vurguladı.

DEAŞ'ın bölge yöneticisi olarak Müftü Haydar ve Hafız Naim'in tespit edildiğini belirten Butt, ikilinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Belucistan'ın Mastung kentinde 13 Temmuz'da Avami Ulusal Partisinin mitingi sırasında düzenlenen intihar saldırısında milletvekili adayı Siraj Raisani dahil 149 kişi hayatını kaybetmişti.