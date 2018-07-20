Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters, 17 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasını analiz ettiği çalışmasında, Putin ve Trump'ın dünya liderleri ile yaptıkları telefon konuşmalarını masaya yatırdı. Trump'ın en çok konuştuğu lider Fransa Cumhurbaşkanı Macron olurken, Putin en çok Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

ERDOĞAN, TRUMP İLE 8 GÖRÜŞME YAPTI



ABD ve Rusya liderlerinin hangi lider ile kaç defa görüştüklerinin de yayınlandığı çalışmada, Trump'ın Macron ile 25 defa görüştüğü, Erdoğan ile ise 8 görüşme yaptığı görüldü. Erdoğan, Trump'ın en çok görüştüğü 9. lider oldu.



PUTİN İLE 28 DEFA KONUŞTULAR



Putin ise 28 defa Erdoğan ile görüşürken, bu konuda 2. olan Nazarbayev ile 17 konuşma yaptı.



Trump'ın göreve başladıktan sonra 40'tan fazla dünya lideriyle 200'den fazla görüşme yaptığı açıklandı.