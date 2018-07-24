Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail, hava saldırısının ihlal edildiğini öne sürerek Esed rejimine aitRus yapımı savaş uçağının patriotla vurulduğunu açıkladı.

İSRAİL, SURİYE UÇAĞININ HAVA SALDIRISINI İHLAL ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

İsrail'in büyük oranda işgal ettiği Suriye'ye ait Golan Tepeleri yine sirenlerin çaldığı bir gün geçirirken İsrail ordusu Suriye'ye ait bir Sukhoi savaş uçağının hava sahasına yasa dışı giriş yaptığını iddia etti.

RUS YAPIMI UÇAK, İKİ FÜZEYLE VURULDU

İsrail ordusunun açıklamasına göre Patriot hava savunma sistemlerinden fırlatılan iki füze Sukhoi savaş uçağını havada vurarak düşürdü.

MÜRETTEBATIN AKIBETİNE ULAŞILMADI

İsrail radyosuna göre Golan Tepeleri'nin güneyinde düşürülen Suriye uçağındaki mürettebatın akıbetiyle ilgili ilk etapta bilgi alınamadı.

Dün İsrail, ABD'yle birlikte geliştirdiği ve Davut'un Sapanı adını verdiği yeni orta menzilli füze savunma sistemini ilk kez kullanmıştı.

UÇAĞIN DÜŞÜLÜŞ ANI

Ortadoğu'da yeni bir krizin habercisi olması beklenen olayda uçağın düşürülüş anı kameralar tarafından anbean kaydedildi.

PİLOTUN DURUMU BİLİNMİYOR

İsrail ordu radyosunda yayımlanan haberde uçağın Suriye sınırları içine düşmüş olabileceği, pilotun durumunun bilinmediği ifade edildi.