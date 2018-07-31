Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadr, yeni hükûmet ve başbakanın seçilmesiyle ilgili "ulusal şartname" adlı belge yayınladı.

Hükûmetin başına geçecek isimde aradığı şartları sıralayan Sadr, bu kişinin bağımsız, milletvekilliği ve çifte vatandaşlığı bulunmayan, milliyetçi ve partiler üstü bir isim olması gerektiğini ifade etti.

Partilerin bakanlıklar için bağımsız teknokratlardan oluşan 5 aday belirleme hakkının olduğunu hatırlatan Sadr, başbakanın bunlardan seçme ya da hiçbirini kabul etmeme yetkisini kullanmasını istedi.

“Başbakan seçilecek kişi kendisini ikinci dönem aday göstermemeli.” maddesinin yer aldığı şartnamede, "Başbakanlık Şiilere mahsus ise bu makam Araplar, Türkmenler, Feyli ve diğerlerine de ayrılmalı. Keza Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığı da. En önemlisi bunun tek bir ırk ya da mezhebe indirgenmemesi.” ifadelerine yer verildi.

Başbakan olacak kişinin diğer özelliklerini de belirten Sadr, bu kişinin dış güçlerin etkisinde kalmaması gerektiğine işaret etti.

HAŞDİ ŞABİ GÖNDERMESİ

Sadr'ın ulusal şartnamesinde ayrıca başbakanın birden fazla lisan bilmesi, Haşdi Şabi gruplarından seçilmemesi gerektiği zikredilerek, "Cihat geçmişine göre seçilmemeli. Bu tanımın (cihat) bu gibi durumlarda kullanılması ve öne sürülmesi kabul edilemez." denildi.

Sadr, parlamento ile uyumlu çalışmasını istediği yeni başbakanın yargıya da müdahale etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Yeni başbakandan Yeşil Bölge’yi "bugün olduğu gibi korkunç şekilde" korunaklı hale getirmemesi ve tek ikamet yeri yapmaması beklenirken, siyasi partilere de kabinede ve diğer mevkilerde yeni isimlere fırsat tanıması çağrısında bulunuldu.

İBADİ'NİN ŞANSI AZALDI

Sadr’ın yeni başbakan için sıraladığı özelliklerden dolayı mevcut Başbakan Haydar el-İbadi’nin ikinci dönem için şansının olmadığı yorumları yapıldı.

İbadi, milletvekili, aynı zamanda Irak’ın yanı sıra İngiltere vatandaşlığına da sahip.

Necef merkezli Şii dini merci Ayetullah Ali es-Sistani de yeni başbakanın “güçlü ve muktedir” olmasını istemişti.

Sistani'nin bu mesajı da “karar almada geciken ve güçlü olmadığı” eleştirilerine maruz kalan İbadi’ye gönderme şeklinde yorumlanıyor.