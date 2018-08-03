Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Menczer, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliğinin gerçekçi olmadığı şeklindeki açıklamaları dolayısıyla Macaristan'ın Kiev Büyükelçisinin Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının doğru olmadığını savundu.

Ukrayna'nın Macaristan'dan dolayı değil bilakis kendi hatalarından dolayı AB ve NATO'ya yakınlaşamadığını iddia eden Menczer, ''Macaristan Başbakanı Baile Tusnad'da gerçekleri konuştu. Ukrayna bu yüzden Macaristan'ı azarlayamaz.'' dedi.

Ukrayna'da kabul edilen eğitim kanunu dolayısıyla ülkede yaşayan Macar azınlığın kendi dilinde eğitim almasının imkansızlaştığını öne süren Mencze, ''Macar azınlığa karşı yapılan açıkça saldırıya rağmen Macaristan Ukrayna'ya karşı net.'' diye konuştu.

Macaristan-Ukrayna krizi

Macaristan, Ukrayna'nın geçen yıl eylül ayında eğitim kanununda yaptığı değişiklik dolayısıyla ülkede yaşayan Macar azınlığın haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın eğitim kanununda yaptığı değişiklik konusunda, "Ukrayna, eğitim kanununda yaptığı düzenlemeyle Macaristan'ı sırtından bıçakladı." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, ortaöğretim ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.

Macaristan hükümeti, 14-15 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan NATO-Ukrayna Savunma Bakanları Komitesi oturumunu veto etmişti.