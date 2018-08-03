Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



ABD ile Türkiye arasındaki rahip Brunson krizi giderek derinleşiyor. Beyaz Saray, Adalet Bakanı Gül ve İçişleri Bakanı Soylu’ya yönelik yaptırımlar başlattığını duyurdu. Yaptırım kararının hedefleri ve zamanlaması ise dikkat çekiciydi. FETÖ elebaşı Gülen’in Türkiye’ye iadesi konusunda geçtiğimiz ay Adalet Bakanlığı, örgütün sivil imamı Hakan Çiçek'in, Gülen'le doğrudan görüştüğünü ortaya koyan yeni delilleri ABD'ye göndermişti. Ankara’nın darbenin arkasında Gülen’in olduğunu belgeleyen bu delilleri göndermesi karşısında köşeye sıkışan Washington yönetiminin, FETÖ elebaşını Türkiye’ye vermemek için rahip Brunson krizini daha da derinleştirdiği değerlendirmesi yapılıyor. Öte yandan FETÖ’nün iadesine ilişkin hem Washington’da hem de Ankara’da yapılan toplantılarda ABD’li heyetin rahip Brunson’un ev hapsinde tutulmasından rahatsız olduklarını dile getirdiği, Türk yetkililerin ise buna karşılık Türkiye’de yargının bağımsız olduğunun bir defa daha hatırlattığı belirtildi.

‘Karşı’da 5 tutuklama

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ soruşturması sonunda hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, Alâaddin Akkaşoğlu, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala ve Murat Kazancı hakkında yakalama kararı çıkardı. Mahkeme hazırladığı tensip tutanağında, sanıkların ByLock kullanıcısı olduğunu belirledi.