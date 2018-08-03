Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşmegerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı.

Sözcü Nauert, iki bakanın Singapur'da yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Pompeo, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Singapur'da 3 Ağustos'ta ASEAN Bakanlar Toplantısı'nda görüştü.

Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler. İki ülke arasındaki sorunların ortadan kaldırılması için çaba göstermeye devam edileceği konusunda fikir birliğine vardılar."



ÇAVUŞOĞLU-POMPEO GÖRÜŞMESİNDE NE KONUŞULDU

51. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Singapur'da bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD-Türkiye ilişkilerinde gerginliğe neden olan Amerikan yaptırımları sonrası mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

Görüşme sonrası Pompeo, "Türkler, verilen zamanın dolduğunu biliyor ve artık Rahip Andrew Brunson’un evine dönmesinin vakti geldi. Umarız bu durumu olduğu gibi görüp, çok ciddi olduğumuzu fark ederler" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.