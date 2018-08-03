Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Başbakan, Toskas'ın  istifasını kabul etti ve geçmiş yıllardaki hizmetlerinden dolayı kendisine  teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.Toskas ile Başbakan Aleksis Çipras'ın kısa bir toplantı  gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, Nikos Toskas'ın geçen hafta sunduğu  istifa mektubunu yenilediği, Çipras'ın da istifayı kabul ettiği kaydedildi.

Toskas da yaptığı açıklamada, "İlk baştan bu yana söylediğim gibi,  yaşanan doğal afet ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi görevime devam  etme isteğimi bitirmiştir." ifadelerini kullandı.Geçen hafta yangın faciasına ilişkin bir basın toplantısında Nikos  Toskas, Başbakan Çipras'a istifasını sunduğunu belirtmiş ancak Çipras'ın mücadele  sırasında istifa edilmemesi gerektiğini belirterek istifayı kabul etmediğini  söylemişti.

Atina'nın doğusundaki ormanlık bir arazide 23 Temmuz'da çıkarak,  şiddetli rüzgarlar sebebiyle kısa sürede meskun bölgeye yayılan yangın faciasında  90'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yangında ayrıca,180'den fazla kişi  yaralanmış, 2 bine yakın ev hasar görmüş, yüzlerce araç da küle dönmüştü.

 