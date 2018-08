Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURCU ÇETİNKAYA

Gazze'ye uygulanan ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan Özgürlük Filosu kapsamındaki Freedom ve Al Awda gemileri, birkaç gün arayla İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından Aşdod Limanı'nda durduruldu. "İnsani yardımları Aşdod Limanı üzerinden Gazze'ye yönlendireceğiz" denilerek gemilere el konuldu. "Al Awda"da ben de olacaktım. Ancak çocuğumun ufak olması ve son dakika aksaklıklarından dolayı katılamadım. Ne kadar orada olmak istediğimi Allah biliyor. Bu yolculuk içimde hep bir ukde kalacak. En azından bu vesileyle şahit olduğum bazı haberleri, başkalarının dertleriyle dertlenen güzel insanlardan birkaçının hikayesini paylaşmak istedim.

Tekneye katılma planları yaparken iletişim grubu vesilesiyle tanıdığım eski İsrail Hava Kuvvetleri pi-lotu Yonatan Shapira’nın therealnews.com'a anlattıkları bence en çarpıcı olan açıklamalardan...

Yonatan Shapira, 2003 yılında 10 yıl İsrail ordusuna hizmet ettikten sonra bir grup arkadaşıyla beraber yanlış taraf için mücadele ettiklerini fark etmiş. “İçeriden Boykot (Boycott from Within)" hareketinin kurucularından. 27 pilotla beraber komutanlarına ve tüm İsrail halkına artık bu haksız, etik olmayan işgalin bir parçası olmayacaklarını bildiren bir mektup göndermişler. Bir aktivist olarak İsrail’deki hayatına dair sözleri, rahatını bozmak istemeyenlere ders verir nitelikte:

“İsrail’de boykota davet eden; yaptırımlar olması için mücadele eden hem Filistin halkının hem Musevi halkların, hatta dünyada yaşayan herkesin iyiliği için mücadele eden başka aktivistler de var. Tabii ki siyonistler bundan hoşlanmıyor. Bazı avantajlarınız ve öncelikleriniz elinizden alınıyor. Ama hâlâ burada bir hayat yaşayabiliyorum. İsrail bir demokrasi olduğunu iddia ediyor fakat değil. Bir grup faşist, üstünlük taslayan bakanlar ve başbakan tarafından yönetilen ayrımcı, ırkçı bir devlet. Eğer siyonist bir Musevi iseniz çok rahat yaşayabilir ve demokrasi hissedebilirsiniz o kadar...

Daha önceki özgürlük filolarına ilk katılma sebebi; İsrail’in Mavi Marmara gemisine saldırıp 10 aktivisti öldürmesi... Gemiye inen helikopter, eskiden uçtuğu filodanmış. Buna şahit olduktan 3 ay sonra da yeniden yola çıkan Özgürlük Filosu’na katılmış. Başına gelenleri şöyle anlatıyor: Çok ufak bir gemideydik. Birçok irili ufaklı savaş gemisi önümüzü kesti. Filistinli veya Türk olsaydık sanırım bizi de öldürürler di. Kalbime Taser Gun (elektroşok silahı) ile ateş etmeyi uygun gördüler. Sanırım belki siyonist tarafımı harekete geçiririm sandılar. Sadece bu, beni verdiğim karardan daha emin bir hâle getirdi...

Yonatan, 2011'de tekrar bir özgürlük filosuna katılmış. Büyük bir Amerikan gemisi olan "Audacity of Hope" ile yol almışlar. Bu defa da uluslararası ilişkiler devreye girmiş. Yunanistan tarafından el konulmuşlar.

Üçüncü defa, 2012'de “Ship to Gaza” ile İsveç’li bir grupla yola çıkmış. Gazze’ye 40 mil kala binlerce İsrail askeri tarafından tatbikat gibi kullanılmışlar; 15 savaş gemisi ve bir Blackhawk helikopter ile... Aşdod’daki askerî limana götürüp tutuklamışlar, elektroşok uygulamışlar. Döndüncü defa tekrar Filistin halkı için ümit olmaya çalışıyordu yine durdurdular.

Shapiro, pes etmiş değil. Farklı milletlerden birçok aktivistin el ele verdiği uğraşın aslında Filistin’in bir gün özgürlüğünü kazanılacağına dair en büyük ümit olduğunu söyledi.

16 ülkeden 22 aktivist

İsrail, 2006'dan bu yana Gazze'ye ambargo uyguluyor. Özgürlük Filosu, Gazze meselesiyle ilgili farkındalık, bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturmayı hedefliyor. Son filoda gazeteci ve insan hakları savunucularının da yer aldığı 16 ülkeden 22 kişi bulunuyordu. Gemideki aktivistlerden Yeni Zelandalı Mike Treen, olayın şahitlerinden... Gemilerde kesinlikle silah bulunmadığını vurgulayan Treen “13 bin avroluk acil medikal ihtiyaçlar vardı. Yardım etmek isteyenler Facebook'ta FreedomFlotillaCoalition grubunu ya da Twitter'da @GazaFFlotilla hesabını takip edebilir. Daha önce 5 defa ambargoyu delmeyi başardık. Vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.