Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Türkmendağı bölgesinde Beşşar Esad'a karşı savaşan Türkmen komutanlardan Tarık Solak, rejiminin cezaevlerindeki tutukluların durumuna ve İdlib'deki gelişmelere ilişkin konuştu. Tarık Solak, Beşşar Esad rejiminin cezaevlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyduğunu belirterek kendisinin de "insan mezbahası" olarak bilinen Saydnaya Askerî Cezaevinde tutulduğu 2,5 senede yaşadıklarını anlattı. Solak, 33 gün boyunca yerin iki kat altında, yalnızca bir tuvaletin sığabildiği alanda kaldığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: Koğuşa geçtikten sonra işkence farklı şekilde devam etti. 20 kişiydik. Bizi her yemekte döverlerdi. Elektrik verirlerdi. Yemeğimizi tuvalete boşaltırlardı. 'Oradan yiyin' derlerdi. Su borularıyla öldüresiye döverlerdi. Bunları yapan askeri görmek yasaktı. Ayak sesini duyduğunda, ellerini başına koyup duvara yapışman gerekirdi. Okulları dahi cezaevine çevirdiler. Cezaevi olduğu bilinmeyen yerler de var.

Memleketine döndükten sonra 2. Sahil Tümeni'ne katıldığını ifade eden Solak, kısa sürede komutanlık görevini üstlendiğini kaydetti. Cezaevine girmeden önce nişanlandığını belirten Solak "Nişanlıma, aileme öldüğümü söylemişler. Ama nişanlım 'Cesedini görmeden inanmam' demiş. Döndüğümde tedavi sürecimden sonra hemen evlendik. Şimdi bir kızım var" diye konuştu.



SİZDEN GÜÇ ALIYORUZ

Solak, son haftada rejim ve destekçisi İran'ın komuta ettiği milisler ve başını terörist Mihraç Ural'ın çektiği THKP-Acilciler grubunun Türkmendağı'nı ele geçirmek üzere yığınak yaptığını anımsatarak "Türkiye'nin orada ateşkes gözlem noktasında varlığı söz konusu. Türk askerleri 'Biz olduğumuz yerden çekilmeyiz. Rejim saldıramaz' diyorlar. Biz de onlardan güç alıyoruz" dedi.



ÖNCELİĞİMİZ İDLİB

Türkmen muhalif gruplar olarak önceliklerinin İdlib'i güvenceye almak olduğunun altını çizen Solak "Türkmendağı'nı almışız, 5 milyon kişinin barındığı İdlib giderse, bunun bizim için hiç kıymeti yok. Öncelik İdlib'dir. İdlib giderse ne Bab ne Afrin korunabilir. Türkiye'nin vakti geldiğinde Türkmendağı'nı bırakmayacağına inanıyorum" diye konuştu.