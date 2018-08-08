Amerikan "Task and Purpose" haber sitesi, olayla ilgili bilgisi olan  kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırının ABD'ye ait Deyrizor yakınlarındaki  bir askeri üste meydana geldiğini duyurdu.

Haberde, olayın, üste görevli Çavuş Cameron Halokovich'in, silahlı  YPG/PKK mensuplarının itirazlarına rağmen üssün kapısına gelen bir kamyonetin  kasasındaki yaralı Arap sivillere yardım etmesinden kaynaklandığı iddia edildi.


Üste ABD askerleriyle SDG ismini kullanan YPG/PKK mensupları arasında  zaman zaman gerginlik yaşandığını öne süren kaynaklar, Halkovich'in, kamyonetin  kasasındaki yaralılara yardım ettiği aynı gün saat 21.00 sularında nöbet  kontrolüne çıkarken kapıda nöbet tutan YPG/PKK mensubu tarafından bacağından  vurulduğunu anlattı.

Saldırı sırasında Halkovich'in yanında bulunan yardımcısı Onbaşı Kane   Downey'nin de saldırganı M-4 tipi piyade tüfeği ile vurarak öldürdüğü öne  sürüldü.

HALKOVICH VE DOWNEY'E NİŞAN VERİLDİ

Halkovich'in, çatışmalarda yaralanan veya ölen ABD askerlerine  başkanlık makamı tarafından verilen "Mor Kalp", Downey'in ise Halkovich'in  hayatını kurtardığı gerekçesi ile "Müşterek Hizmet Teşekkür Madalyası" ile taltif  edildiği kaydedildi.

Törenden sonra Cameron Halkovich kızı ile birlikte

"YORUM YAPMADAN ÖNCE EKİBİMLE KONUŞMAM LAZIM"

ABD'nin operasyon yaptığı bölgelerde ölüm veya yaralanma ile  sonuçlanan her türlü saldırı veya kaza Pentagon tarafından duyurulurken, bu  olayın duyurulmaması dikkati çekti.

Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM)  Komutanı Orgeneral Joseph Votel, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna, "Haberi  gördüm. Bu konuda yorum yapmadan önce ekibimle konuşmam lazım." yanıtını vererek  konuyu geçiştirdi.