Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rum Politis gazetesi, Kıbrıs’taki Türk katliamlarıyla ilgili hazırladığı dizi yazısının ikinci bölümünde, 1974 yılındaki Taşkent vahşetiyle ilgili şoke eden itirafta bulundu. Gazete, “Kıbrıs: Cezalandırılmamış Suçlar Dosyası” başlığı altında yayımlanan yeni haberde, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Genelkurmaylığı’nın emri üzerine 15 Ağustos 1974’te, 13 yaş ve üzerindeki 85 Kıbrıslı Türk erkeğin, Taşkent ilkokulunun bahçesine getirildiğini yazdı. Gazete ardından 84 kişinin kurşuna dizilerek öldürüldüğünü, katliamdan sadece 1 kişinin kurtulduğunu belirtti.



DAKİKALARCA ATEŞ ETTİLER

Politis, cesetlerin üzerine düşerek hayatta kalan Kıbrıslı Türk Suat Kafadar’ın Rum polisine verdiği ifadeyi de yayımladı. Kafadar katliama giden süreci şöyle anlattı: “(Taşkent) Tohni ve civar köylerden Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türkleri yakaladı ve okulun bahçesinde topladı. Okulun bahçesindeyken, askerî kıyafetli uzun saçlı ve sakallı, bilinmeyen bir Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türkleri aldı ve otobüsle Limasol’un Agia Fila köyüne kısa bir mesafede ıssız bir bölgeye götürdü. Yanımızda olan bütün belgeleri aldı. Sonra Kıbrıslı Rumlar ateş açmaya başladı. 5-10 dakika sonra silahlar durdu. Rumlar, üzerime cesetler düştüğü ve örtüldüğü için beni öldü zannetti. Rumlar, öldürülmüş olan Kıbrıslı Türkleri gömmek üzere ekskavatör getireceklerini söylediler. Birkaç saat bekleyip, Kıbrıslı Rumların gittiğinden emin olduktan sonra ayağa kalktım ve kaçtım. 8 günün ardından Mutayaka’ya (Mutluyaka) varmayı başardım. Oradan Ağrotur’daki İngiliz üslerine götürüldüm.” Taşkent’te katliama uğrayanların yakınlarının 2005 yılında Rum Başsavcılığı’na başvurduğunu kaydeden gazete, Taşkent katliamının tamamen karanlıkta kaldığını yazdı. Gazete Suat Kafadar’ın ifadelerinin soruşturma için yeterli olması gerektiğine vurgu yaptı.



GAZETEYE TEHDİT

Rum Politis gazetesi önceki günkü ilk haberinde Kıbrıslı Türklere uygulanan katliamı, “Bir gecede 10 Kıbrıslı Türk’ü öldürdüler. Mağusa’da 11 Mayıs 1964’teki soykırımı polisler yaptı” başlığıyla veren gazeteye tehditler gelmeye başladı.