Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile ABD arasında terör örgütü YPG/PKK'nın Menbiç'ten çıkarılmasını öngören mutabakatın ardından, teröristler ise rejim ile yakınlaşmaya başladı. Halep kentindeki yerel kaynaklardan elde edinilen bilgiye göre terör örgütü, rejim güçleri ve destekçileri Halep'in batı kırsalı ve İdlib bölgelerine muhtemel bir operasyonuna destek olmak için ilk defa harekete geçti. Örgüt, son iki haftada rejimin kontrolündeki Halep'e yaklaşık 1300 teröristi yolladı. Bu kapsamda en son 100 kişilik konvoy dün sabah saatlerinde Menbiç üzerinden Halep'e ulaştı.



PKK'NIN SİNSİ OYUNU

Teröristler, rejim güçlerine destek veren İran destekli yabancı terörist gruplarla birlikte Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Hayyan, Anadan, Hureytan, Ureyme ve Maarat el-Atik ile Daret İzze bölgelerine başlatacağı operasyona katılacak. Böylece Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Halep'in kuzeybatısında yer alan Afrin ilçesini kaybeden YPG/PKK, ilçenin sınırlarına yeniden yerleşmeyi planlıyor. Terör örgütü YPG/PKK'ya yakın internet siteleri daha önceki dönemlerde örgütün, rejimin İdlib ve Halep'teki muhaliflere karşı düzenleyeceği operasyonlara katılacağını öne sürmüştü. Böylece terör örgütü, rejimin muhaliflere saldırılarına destek vererek rejim ve Rusya ile ilişkilerini güçlendirmeyi planlıyor.



MEHMETÇİK'TEN HAZIRLIK

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'de Kazakistan'ın başkenti Astana'daki toplantıda garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran tarafından "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Yapılan anlaşmanın ardından Türkiye, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerle rejimin kontrolündeki sınıra 12 gözlem noktası kurmuştu. Rejimin son günlerdeki yığınaklarının ardından Mehmetçik de söz konusu gözlem noktalarını beton bloklarla güçlendirmeye başladı.



ESAD YIĞINAK YAPIYOR

Beşar Esad, 26 Temmuz'da Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, şimdiki hedeflerinin İdlib olduğunu açıklamıştı. Esad, İdlib'de yaşayan 4 milyon civarındaki sivili ise terörist olarak gördüklerini ifade ederek tehdit etmişti. Bu tarihten sonra rejim ve Suriye ordusuna destek veren milisler, İdlib'e büyük saldırı düzenlemek için yığınak yapmaya başladı. Önceki gün sosyal medyada, Suriye Ordusu'na bağlı özel birliklerin de (Tiger) büyük saldırı öncesi İdlib'in etrafındaki çeşitli bölgelere gönderildiğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı.