Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, Salt kentinde bir hücre evine düzenlenen baskına dair operasyonun sürdüğünü, 5 teröristin ele geçirildiğini söyledi.

Operasyonun ikinci aşamaya geçtiğini, şüphelilerle sivillerin karıştırılmaması için çok dikkatli adımların atıldığını belirten Guneymat, operasyonun henüz devam ettiğini kaydetti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan bombaların patlaması sonucu hücre evinin bulunduğu binanın bazı bölümlerinin yıkıldığını hatırlatan Guneymat, sivil savunma ekiplerinin çöken bina enkazında arama tarama çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Guneymat, operasyonun devam etmesinden dolayı vatandaşların baskın bölgesinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Terör hücresine düzenlenen baskında 3 polisin öldüğü ve ardından yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan yaralıların olduğu açıklanmıştı.

Cuma günü, Amman'ın Fahis ilçesinde Jandarma Komutanlığına ait bir araçta patlama meydana gelmiş ve 1 emniyet mensubu hayatını kaybederken, 6'sı yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, olayın el yapımı bombanın patlaması sonucu gerçekleştiğini açıklamış, söz konusu terör saldırısını düzenledikleri düşünülen kişilerin bulunduğu bir terör hücresine baskın düzenlenmiş operasyon sırasında teslim ol çağrısına ateşle cevap veren teröristlerle girilen çatışmalar sırasında binada patlama gerçekleşmişti.