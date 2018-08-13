Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ABD’nin Çin ve Türkiye’ye yönelik tarifelerinin küresel büyümeyi yok ettiğini ve yeni belirsizliklere neden olduğunu söyledi.



Pazar günü Bild am Sonntag’a röportaj veren Altmaier, ABD ve Avrupa Birliği arasında geçen ay sağlanan anlaşmanın "ilk adım" olduğunu belirtirken, bu adımı daha düşük tarifeler ile açık küresel piyasaların izlemesi gerektiğini kaydetti.



Altmaier, Avrupa Birliği’nin ABD’nin baskısına rağmen İran ile nükleer anlaşmaya sadık kalacağını ifade etti.



ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada çelik ve alüminyumda tarifeleri ikiye katladığını belirtmişti.