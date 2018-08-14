İtalyan medyasından alınan haberlere göre, İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü çöktü. İtalyan polisinin olay yerinde olduğu bildirilirken, korkunç olayda onlarca kişinin hayatını kaybettiği gelen ilk bilgiler arasında yer aldı.
İtalya'da köprü çöktü! Ölü ve yaralılar var
14.08.2018 - 14:18 | Son Güncelleme: 14.08.2018 - 14:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya'da Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü çöktü. Olayın ardından onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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