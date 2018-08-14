İtalyan medyasından alınan haberlere göre, İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü çöktü. İtalyan polisinin olay yerinde olduğu bildirilirken, korkunç olayda onlarca kişinin hayatını kaybettiği gelen ilk bilgiler arasında yer aldı.