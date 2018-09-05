Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havalimanı yetkililerinin verdiği bilgiye göre; John F. Kennedy Havalimanı'na inen bir uçak içerisindeki 100 yolcunun kendini hasta hissettiğini söylemesi üzerine karantinaya alındı. Dubai'den kalkan Emirates uçağının içinde 500 yolcu bulunuyor.

100 YOLCUNUN RAHATSIZLANMASI SONRASI UÇAK KARANTİNAYA ALINDI

Dubai'den havalanan ve ABD'nin New York eyaletindeki John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'na sabah saatlerinde iniş yapan uçak, 100 kadar yolcunun kendisini hasta hissetmesi nedeniyle karantinaya alındı.

ERKEK YOLCUNUN ATEŞİNİN ÇOK YÜKSEK OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Dubai-New York seferini yapan Emirates Havayolları'na ait uçak, sorunsuz şekilde JFK Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın pilotu, 2 erkek yolcunun ateşinin çok yüksek olduğunu ve 100 kadar yolcunun da durmadan öksürdüğünü bildirdi.

Terminale yanaştırılmayan 521 yolcusu bulunan uçak, havalimanında karantina altına alındı. Olayla ilgili araştırma devam ederken, yolcuların hastalanmasına neyin neden olduğu ise henüz bilinmiyor.