Bolton, Washington merkezli "Federalist Toplum" isimli sivil toplum  kuruluşuna UCM hakkında açıklamalar yaptı.

Bolton açıklamasında, "11 Eylül'ün arifesi bugün ve ABD Başkanı adına  şu mesajı vermek isterim ki ne pahasına olursa olsun kendi halkımızı ve  müttefiklerimizi bu adil olmayan ve yasa dışı olan mahkemenin kararlarına karşı  koruyacağız." ifadesini kullandı.

Bolton, "ABD, UCM ile iş birliği yapmayacaktır. UCM'ye destek  olmayacağız. İçerisinde yer almayacağız. UCM'yi kendi içerisinde ölmesi için  bırakacağız. Nasıl olsa almış olduğu karar ve girişimlerle UCM bizim için zaten  ölüdür." değerlendirmesinde bulundu.


Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM Başsavcısı Fatou  Bensuda, mayısta yaptığı açıklamada, Filistin hükümetinin İsrail'in  katliamlarıyla ilgili UCM'ye teslim ettiği dosya konusunda mahkeme başkanını  bilgilendirdiğini açıklamıştı.

Bensuda, 2015'te Filistin'deki duruma yönelik soruşturma açılabilmesi  için ön inceleme başlatıldığını belirterek, "Ofisim yapılan ön incelemede önemli  yol katetti ve aynı şekilde devam edecektir." ifadesini kullanmıştı.

Filistin, temmuzda UCM'ye İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin işlediği  suçlara karşı ciddi olarak bir soruşturma açması çağrısında bulunmuştu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, UCM'den, işgalci İsrail ve Yahudi  yerleşimcilerin işlediği suçların ciddi şekilde soruşturulmasını istemişti.

Bolton'ın UCM kararını açıklamasından saatler önce, ABD Dışişleri  Bakanlığı Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ofisini kapatma kararı  aldıklarını duyurmuştu.