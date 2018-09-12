Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına yönelik açıklamada bulunarak, "Almanya kimyasal silah kullanımını görmezden gelmeyecek" dedi.

"KENARDA DURUP BEKLEMEYECEĞİZ"

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de İdlib'de olası bir kimyasal saldırı ihtimaline ilişkin, "Kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz. Bu konuda Başkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa ABD karşılık verecek demek istedi." demişti.

"GÜNDEMİMİZDE İDLİB'DE İNSANİ FELAKETİN ÖNLENMESİ VAR"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da geçtiğimiz günlerde, "Şu an gündemimizde İdlib'de insani felaketin önlenmesi var." derken, Esad rejiminin olası bir kimyasal silah saldırısının ardından ABD, Fransa ve İngiltere'nin muhtemel ortak operasyonuna Almanya'nın da katılıp katılamayacağına ilişkin Alman Savunma Bakanlığı'nın inceleme yaptığı iddia edilmişti.