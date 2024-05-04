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BAE "izin vermeyeceğiz" demişti! ABD, savaş uçaklarını Katar'a kaydırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BAE &quot;izin vermeyeceğiz&quot; demişti! ABD, savaş uçaklarını Katar&#039;a kaydırıyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pentagon, BAE'nin Batı Asya'daki saldırılarda üslerinin kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıklaması sonrası, askeri uçaklarını Katar'a kaydırma kararı aldı.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri, Şubat ayında Al Dhafra Hava Üssü'nde bulunan ABD savaş uçaklarının önceden haber verilmeden saldırı düzenlemesine izin vermeyeceğini belirtti.

ASKERİ UÇAKLAR KATARA KAYIYOR

ABD’de yayınlanan rapora göre, Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin üslerin kullanımını kısıtlama uyarısından sonra ABD Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarını, insansız hava araçlarını ve askeri uçaklarını Katar'daki Al Udeid Hava Üssü'ne kaydırıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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