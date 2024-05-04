BAE "izin vermeyeceğiz" demişti! ABD, savaş uçaklarını Katar'a kaydırıyor
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Pentagon, BAE'nin Batı Asya'daki saldırılarda üslerinin kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıklaması sonrası, askeri uçaklarını Katar'a kaydırma kararı aldı.
The Wall Street Journal’ın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri, Şubat ayında Al Dhafra Hava Üssü'nde bulunan ABD savaş uçaklarının önceden haber verilmeden saldırı düzenlemesine izin vermeyeceğini belirtti.
ASKERİ UÇAKLAR KATARA KAYIYOR
ABD’de yayınlanan rapora göre, Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin üslerin kullanımını kısıtlama uyarısından sonra ABD Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarını, insansız hava araçlarını ve askeri uçaklarını Katar'daki Al Udeid Hava Üssü'ne kaydırıyor.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi