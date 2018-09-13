Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika’da Uluslararası Eğitim Enstitüsünün yapmış olduğu bir araştırma, ülkeye eğitim almaya giden uluslararası öğrenci sayısının 2017’den itibaren düşüşe geçtiğini ortaya koydu. Sebep olarak da, Amerikan Başkanı seçilen Trump’ın yabancı vizeleri başta olmak üzere birçok konuda dünya ülkeleriyle ters düşmesini ve katı politikalar izlemesini gösterdi. Ülkedeki yüksek öğrenim kurumlarının tamamına yakını bu politikalardan şikâyet ediyor. Önceki yıllarda ülke bütçesine yıllık 39 milyar dolar katkı sağlayan orta ölçekli okullar da bulundukları durumdan memnun olmadıklarını her fırsatta dile getiriyor. Uluslararası Eğitim Enstitüsü Başkanı Allan E. Goodman, öğrencilerin bu politikaların etkisiyle Amerika’ya alternatif olarak Kanada, İngiltere ve Avustralya’yı tercih ettiklerine işaret etti. Trump’ın saldırgan tavırları ve ABD’nin dolar kurunu bir siyasi silah gibi kullanma girişimleri ise Türkiye’deki fuarlara gelen yabancı üniversite ve diğer okulların sayısında herhangi bir azalmaya sebep olmadı. Yabancı ilgisinin artarak devam ettiği, Türkiye’den yurt dışına lise ve yüksek öğrenim için giden öğrenci sayısında devalüasyona rağmen azalma olmadığı ifade edildi.

İHA