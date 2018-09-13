Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Kuzey ve Güney Carolina  eyaletlerinin kıyı kesimlerinde kasırganın neden olduğu şiddetli rüzgar ve  yağmurların hayati tehlike arz ettiği belirtildi.

Rüzgarın hızının saatte 128 kilometreye ulaşabileceği, Florence  nedeniyle okyanusta oluşan dalgaların boyunun da 4 metreye çıkabileceği  uyarısında bulunuldu.

Uzmanlar, kasırganın hızının kategori 2'ye düşmüş olmasına rağmen  bölgedeki etkisinin hala büyük olabileceğini tahmin ediyor.

Kasırga nedeniyle acil durum ilan edilen kentte resmi daireler kapalı.  Bölgedeki postanenin kapısındaki "Postane, Florence geçene ve yeniden  elektriğimiz olana kadar açılmayacaktır." ibaresi dikkati çekti.

Ayrıca bölge sakinleri, kasırga için önlem olarak cam ve kapılarını  kapattıkları tahta levhalara notlar yazdı. Notlar arasında, "Blue Magnolina  (kenti) uzağa ak diyor." ifadesi bulunuyor, bir iş yerinin kapısında da "Kapalı.  Güvende kalın" yazısı yer alıyor.

Kasırga dolayısıyla otoyollarda da kasırga için uyarılar bulunuyor.