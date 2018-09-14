Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib'de silah bırakmayı teşvik etmek için insani koridor oluşturulacağını söyledi. Lavrov, "Terör hedeflerini bombalamaya devam edeceğiz" dedi.

"SİLAH BIRAKMAYI TEŞVİK ETMEK İÇİN İNSANİ KORİDOR OLUŞTURULACAK"

Suriye'de muhaliflerin elinde olan son bölge İdlib'e ilişkin Rusya'dan önemli bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bölgedeki muhalifleri silah bırakmaya teşvik etmek için insani koridor oluşturulacağını söyledi.

"TERÖR HEDEFLERİNİ BOMBALAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Lavrov bölgedeki terörist gruplar içinse aynı imkanın sağlanmayacağını belirtti. Lavrov, " İdlib'de terör hedeflerini bombalamaya devam edeceğiz" dedi.