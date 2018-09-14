Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Husi medyası, Yemen ordusuna katılan Yemen'in ünlü futbolcularından Mohammed al-Wadee'nin Husi militanları ile Yemenli askerler arasında Hudeyde kentinde meydana gelen çatışmada öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada Yemen'deki Amran kulübünün kaptanı olan Wadee'nin kentin Batı Yakası cephesinde yaşanan bir çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi.