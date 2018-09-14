Husi medyası, Yemen ordusuna katılan Yemen'in ünlü futbolcularından Mohammed al-Wadee'nin Husi militanları ile Yemenli askerler arasında Hudeyde kentinde meydana gelen çatışmada öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada Yemen'deki Amran kulübünün kaptanı olan Wadee'nin kentin Batı Yakası cephesinde yaşanan bir çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi.
Ünlü futbolcu çatışmada öldü!
14.09.2018 - 21:36 | Son Güncelleme: 14.09.2018 - 22:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yemen ordusuna katılan ülkenin ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee, Yemen ordusu ile Husi milisleri arasında çıkan çatışmada hayatını kaybetti.
Etiketler : futbolcu,çatışma,
580423 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/580423.aspx
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