Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre, süper tayfun Mangkhut'un vurduğu Filipinler’de en az 40 kişi toprak altında. Polise dayandırılan haberde, çoğu madenci olmak üzere en az 40 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.

Amerikan AP haber ajansı, süper tayfun Mangkhut'un vurduğu Filipinler’deki kötü haberi dünyaya duyurdu.

Tayfunun neden olduğu toprak kaymasının, ülkenin kuzeyindeki Itogon kasabasında yer alan bir altın madeninde çalışan işçileri vurduğu belirtilirken, en az 7 cesedin de toprak altından çıkartıldığı vurgulandı.

Filipinler’de özellikle dün etkili olarak Çin'e doğru hareketlenen tayfunda, en 50 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.