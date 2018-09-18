Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM), Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusu tarafından, soykırım olarak tanımlanan 5 maddeden 4'üne maruz kaldığını kaldığını bildirdi. BM, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve üst düzey komutanların "uluslararası güvenilir bir mahkemede" soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından hesap vermesi çağrısında bulundu.