Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang, Cuma günü öldü. Ölüm haberini uluslararası haber ajansları 'son dakika' koduyla dünyaya geçti.

Resmi radyo, ülke liderinin ağır bir hastalık sonucu yaşamını yitirdiğini dinleyicilerine aktardı. Haberde uluslararası bir ekibin de yer aldığı doktorların çabasının Quang'ı kurtarmaya yetmediği belirtildi.

Vietnam lideri, son olarak Komünist Parti'nin bir politbüro toplantısında ve Çinli bir delege için verilen resepsiyonda halkın karşısına çıkmıştı.

12 Ekim 1956 tarihinde doğan Quang, 61 yaşındaydı. Vietnam lideri, başkanlık koltuğuna 2 Nisan 2016 tarihinde oturmuştu. Quang, devlet başkanı olmadan önce kamu güvenliği bakanıydı.