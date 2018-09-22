Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçağı Gazze  Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Safiyye sınır bölgesinde "yanan uçurtma ve balon  taşıdığı" iddia edilen gençlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup  olmadığına dair henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da bir askeri uçağın Gazze  Şeridi'nde "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen gençleri bombaladığı  kaydedildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin  İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve  2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden  sivillerin üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl  gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.  