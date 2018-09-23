Dışişleri Bakanı Pompeo, Amerikan TV kanalı NBC'de katıldığı bir  programda, pazartesi başlayacak BM zirvesi ve diğer konuları ele aldı. Pompeo, "Başkan Trump her an biriyle görüşmekten mutluluk duyar ve bu  konuda oldukça açık." ifadesini kullandı ama görüşme talebinin İran lideri Ruhani  tarafından gelmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan görüşmelere hazır olan BM 73. Genel Kurulu pazartesi  140'tan fazla devlet ve hükümet başkanına ev sahipliği yapacak.BM Genel Kurulu'na geçen yılki hitabında Kuzey Kore'yi nükleer  programı nedeniyle ''yok etmekle'' tehdit eden ABD Başkanı Trump'ın bu yıl da  İran'ı hedef alması bekleniyor.

Trump ayrıca, ilk kez ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi  (BMGK) eylül ayı dönem başkanı olması nedeniyle 26 Eylül'de yapılacak ''İran  nükleer anlaşma ve kitle imha silahları'' oturumuna da başkanlık edecek ve  "konsey başkanı" sıfatıyla başkanlık tokmağını kullanacak. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin BM 73. Genel Kurul görüşmelerine  katılacağı resmi olarak açıklansa da Ruhani'ye Trump'ın ''İran'a yönelik  hakaretlerini'' dinlememek için New York'a gitmemesi yönündeki baskılar artıyor.