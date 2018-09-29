Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saksonya Eyaleti’nde görev yapan ve geçici olarak Berlin’de görevlendirilen özel harekât (SEK) polislerinin, görevlerinde kod adı olarak Neonazi NSU üyesi Uwe Böhnhardt’ın ismini kullandıkları öğrenildi.

Saksonya Emniyet Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Berlin Emniyet Teşkilatı’nın olayı fark etmesi üzerine iki polis memurunun derhal geri çağrıldığı, haklarında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma sonucuna göre polis memurlarının meslekten ihraç edilebilecekleri kaydedildi.

Erdoğan’a ziyaretinde eşlik eden AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, skandala sert tepki gösterdi. Yeneroğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kurumsal ırkçılık görmezden gelindiği ve etkin mücadele edilmediği sürece, bu tür dehşet verici vakalar kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.