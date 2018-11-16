Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’dan dün gelen iki haber yürekleri burktu. İlk olayda koruyucu Alman aileye verilen bir buçuk yaşındaki Savaş Taşkın uykusunda ölürken ikinci vakada ise bir Türk genci, evsiz bir Almanı tren raylarından kurtarmak isterken canından oldu.

Kassel şehrinde yaşayan Aleyna Taşkın’ın oğlu Savaş, annenin bebeğine bakamadığı gerekçesiyle koruyucu bir Alman aileye verildi. Dün sabah aileye, bebeğin öldüğü haberi verildi. Acılı anne, çabalarına rağmen çocuğunu alamadığını anlatarak “Oğlumun bir hastalığı yoktu” diyerek gözyaşı döktü.



ALMAN KURTULDU

Frankfurt şehrinde yaşanan diğer olay ise şöyle gelişti: Kanında 2,6 oranında alkol olduğu tespit edilen 44 yaşındaki evsiz bir Alman, baygınlık geçirerek metrodaki rayların üzerine düştü. On yedi yaşındaki Mustafa Alptuğ Sözen, Alman adamı kurtarmak için raylara atladı. Tren çarpması sonucu Türk genci olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda, raylara düşen Alman ve arkadaşı evsiz bir Alman’ın yaralandığı duyuruldu.