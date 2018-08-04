Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV'de Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında her hafta olduğu gibi bu hafta da ilginç anlar yaşandı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan 26 yaşındaki Su Ayhan isimli yarışmacı, 4. soruda hem sunucuyu hem de ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı.

Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı Su Ayhan, 2 yılda 6 iş değiştirdiğini belirtti. 4. soruda 'Çin Seddi nerededir?' sorusuyla karşılaşan Ayhan, "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istedi.

SEYİRCİ DE EMİN OLAMADI

İlk joker hakkını seyirciden yana kullanan yarışmacı, istediği cevabı alamadı. Seyircinin sadece yüzde 51'i Çin cevabını verdi fakat yarışmacı Su Ayhan bu kez de telefon jokerini kullandı. Telefondaki arkadaşından Çin cevabını alan Ayhan, doğru şıkkı işaret ederek yarışmaya devam edebildi.

SESLİ SORUDA ELENDİ

Su Ayhan, sesli soruda doğru cevap olan "Yaşar Güvenir" yerine "Özdemir Erdoğan" şıkkını seçince bin TL alarak yarışmadan elendi.

Yarışmacıyla ilgili sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi. Twitter'da da 'Çin Seddi' kelimesi trend oldu.