Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığınca, özel okul eğitim ücretlerine yapılacak zam oranının yıllık enflasyona göre belirlenip belirlenmediği, geçen yıl kurulan “elektronik takip” sistemiyle denetlenmeye başlanmıştı. Artık, öğrenci kayıtlarındaki ücret bilgilerine ilişkin denetimler için elektronik takip sistemine ilişkin bilgilerin yılın belirli aylarında kayıt altına alınması zorunlu tutuldu. Yönetmeliklere göre nisan ayı için özel okulların maksimum artış oranı yüzde 18,69 olacak. Bakanlığın bu hesabı, kayıt yapılan aydan geriye doğru 12 aylık enflasyon miktarı üzerinden belirleniyor. Buna göre, özel okullar, bakanlığın belirlediği maksimum artış ücretinin üzerinde bir artış oranı belirleyemeyecek. Özel okulların ara sınıflar için belirlediği bu artış oranı, Bakanlığın elektronik takip sistemine girdiklerinde otomatik olarak takip ediliyor. Velilerin mağduriyet yaşamaması için yapılan bu düzenlemede ayrıca, özel okullara yapılan ödemelerin bankalar üzerinden yapılması da hükme bağlanmıştı. Mesela geçen yıl 10 bin liraya kaydolan bir öğrencinin bir sonraki yıl ödeyeceği kayıt ücretinin en fazla 11 bin 800 olması gerekirken bu rakamın üzerinde bir ücret istenmesi hâlinde, Bakanlığın elektronik takip sistemi devreye giriyor. Mevzuata aykırı artışların sistemden tespiti ile gerekli idari para cezası işlemi başlatılıyor.