4 bin öğrenci ile ABİDE başladı! 81 il için özel raporlar oluşturulacak

İlki 2016’da uygulanan ABİDE araştırması, öğrencilerin okullarda edindiği bilgi ve becerileri değerlendirerek, eğitim sistemine geri bildirim verme maksadıyla yapılıyor.

EĞİTİM SERVİSİ İSTANBUL - Millî Eğitim Bakanlığının, 2024 Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması İstanbul’da başladı. İl Millî Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ABİDE Araştırması, il genelinde 32 ilçede 104 okuldaki 4 bin 300 öğrenciye 6-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında uygulanacak. Açık uçlu sorulara verilen öğrenci cevapları, 81 şehirden öğretmenlerin katılımıyla puanlanacak. Açıklamaya göre ilki 2016 yılında uygulanan ABİDE araştırması, öğrencilerin okullarda edindiği bilgi ve becerileri değerlendirerek, eğitim sistemine geri bildirim verme maksadıyla yapılıyor. İki yıllık döngüler hâlinde gerçekleştirilen ve hedef kitlesi 4, 8 ve 10. sınıf öğrencileri olan araştırma, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında uygulanıyor. Çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların kullanıldığı bu araştırmada, öğrencilerin ilgili alanlarda üst seviyede düşünme becerileri de değerlendiriliyor.

Araştırma kapsamında okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenci anketleri de uygulanıyor. Bu sayede öğrencilerin belirlenen derslerde akademik becerileri ve bu alanlardaki başarılarını etkileyen faktörler incelenebiliyor. Araştırmanın örneklemi, 81 şehri temsil edecek şekilde belirlendi. Bu sayede ABİDE 2024 sonuçlarına göre ülke raporları hazırlanmakla birlikte her ile özel raporlar oluşturulacak. Araştırmadan elde edilecek sonuçlar, önceki döngülerle karşılaştırmalı veriler sunma fırsatı veriyor. 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda takip edilen performans göstergeleri arasında bulunan araştırma, 2024 Yılı Yatırım Programı’nda da yer alıyor.