Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vakıf, bu kapsamda eğitim alanındaki faaliyetleri ve sunduğu burslarla geleceğin teminatı olan gençleri desteklemeye devam edecek. Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Necmi Kavuşturan, ilerleyen yıllarda programı daha da geliştirip, daha fazla gence ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.