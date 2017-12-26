Vakıf, bu kapsamda eğitim alanındaki faaliyetleri ve sunduğu burslarla geleceğin teminatı olan gençleri desteklemeye devam edecek. Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Necmi Kavuşturan, ilerleyen yıllarda programı daha da geliştirip, daha fazla gence ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Mehmet Zorlu Vakfı'nda 3. dönem eğitimleri başladı
26.12.2017 - 08:48 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 08:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mehmet Zorlu Vakfı (MZV) 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’nda üçüncü dönem başladı.
Etiketler : mehmet zorlu vakfı,eğitim,
530890 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/530890.aspx
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