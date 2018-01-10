Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 50 okuldan yaklaşık 200 sporcu katılırken İhlas Koleji formasıyla mindere çıkan Fatih Sarıkaya 55 kiloda ikinci oldu. Şampiyonada Mevlüthan Ak 66 kiloda, Enes Kan’da 120 kiloda üçüncü olarak İhlas Kolejine madalya getiren diğer isimler oldular.Şampiyonadan üç madalya ile dönen İhlas Koleji’nin antrenörü Şenol Özkan, başarıların devam edeceğini söyledi. Son yıllarda İhlas Koleji olarak güreşte önemli sonuçlar aldıklarını vurgulayan Özkan, “Şampiyonada mücadele eden öğrencilerimiz milli takımlarda yer alıyorlar. Geleceğin önemli güreşçileri arasında gösterilen öğrencilerimizin performanslarından mutluyuz. Gelecekte de milli forma ile birçok başarı elde edeceklerine inanıyorum.” dedi.

Yeltekin: “Akademik ve sportif başarıyı her zaman destekliyoruz.”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, şampiyonadan madalya ile dönen öğrencilerini tebrik ederek, “Biz okul olarak akademik ve sportif başarıya her zaman gerekli desteği veriyoruz. Okullarımızda da sportif başarıları ön plana çıkarmak için çalışmalar yaparak öğrencilerimizi spora teşvik ediyoruz. İyi bir akademik gelecek için çocukların sportif ve sosyal aktivitelerle beslenmesi gerektiğine inanıyoruz.” dedi.