Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Özer, kurum tarafından bu yılın ilk 5 ayında yapılan 16 sınava, toplam 945 bin 445 adayın başvurduğunu bildirdi. Sınavlarda 155 bin 271 sınav görevlisinin hizmet verdiğini, sınav görevlisi başına düşen aday sayısının ortalama 6 olduğunu belirten Özer, bu oranın e-Sınavlarda ortalama 14 olduğunu ifade etti. ÖSYM tarafından yılbaşından bu yana yapılan sınavlarda 2 bin 909 soru kullandığını bildiren Özer “Bu soruların hiçbiri iptal edilmedi” dedi. Mahmut Özer, sınav sonuçlarının tamamının da zamanında açıklandığını, KPSS ile farklı kurumlara yapılan yerleştirmelerin en kısa sürede gerçekleştirildiğini söyledi. Özer, şu an için bu şekilde bekleyen ve gecikmiş olan bir yerleştirmenin söz konusu olmadığını ifade etti.