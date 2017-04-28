Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Babacan Holding’in yeni projesi ‘Babacan Port Royal’ görücüye çıktı. Yeşilköy’de Atatürk Havalimanı’nın karşısında, E-5 yolu yakınında konumlanan projenin arsasını 2013’te Özelleştirme İdaresi’nden satın aldıklarını ifade eden Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan “Araziyi 2013’te aldık ama altından havalimanındaki uçaklara yakıt taşıyan boru hattı çıktı. Bürokratik işlemler uzadığı için proje biraz uzadı” dedi. İbrahim Babacan 5 blokta toplam 802 konut ve 80 adet ticari üniteden oluşan Babacan Port Royal projesinde daire fiyatlarının lansmana özel olarak 249 bin TL’den başladığını söyledi. Projeden 528 milyon TL hasılat beklentilerinin olduğunu belirten Babacan, 3 yeni projeyi daha satışa çıkarmaya hazırlandıklarını kaydetti. Yeni projeleri hakkında bilgi veren Babacan “Gaziantep’te ruhsat aşamasında olan bir projemiz var. Beylikdüzü’nde E-5 üzerinde eski Tatilya’nın karşısında bin 100 konutluk bir projemizle birlikte yine İstanbul’da Kadıköy Fikirtepe’de bin 500 konutluk bir projeye başlayacağız. Bu projelerle 2,5 milyar liralık iş hacmi oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

5.500 TL’DEN BAŞLIYOR

Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan da, Babacan Port Royal’de stüdyo, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yer aldığına işaret ederek, “Projemizde yer alan dairelerimizin alan büyüklükleri 37 ile 212 metrekare arasında değişiyor. Mayıs sonuna kadar sınırlı metrekare fiyatlarımız 5 bin 500 TL’den başlıyor. Babacan Port Royal’den konut sahibi olmak isteyenlere 50 ay 0 faiz ödeme kolaylığı da sağlıyoruz” dedi. Projede teslimlerin Nisan 2019’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

