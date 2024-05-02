Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye'den Özbekistan hedefi! "Ticaret hacminde 5 milyar doları aşacağız"

Türkiye'den Özbekistan hedefi! "Ticaret hacminde 5 milyar doları aşacağız"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den Özbekistan hedefi! &quot;Ticaret hacminde 5 milyar doları aşacağız&quot;

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen İş Dünyasıyla Buluşma Programı'nda konuştu. Yılmaz, iki dost ülke arasında 3 milyar doları aşan ticaret hacmini işaret ederek, "Liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolar hedefine yaklaşıyoruz. Ticaret hacminin önce 5 milyara sonra çok daha üst noktalara çıkacağından hiçbir şüphemiz yok. Ben hep söylüyorum, yatırımcı yatırımcıyı çeker" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyareti kapsamında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)-Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen İş Dünyasıyla Buluşma Programı'na katıldı. Yılmaz, Türkiye-Özbekistan ilişkilerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den Özbekistan hedefi!

Yılmaz'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Son dönemlerde geldiğimiz nokta hiç de azımsanacak bir nokta değil. 3 milyar doları aşan bir ticaret hacmimiz var artık. Liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolar hedefine yaklaşıyoruz. Çeşitli tedbirlerle, tercihli ticaret sistemi listesindeki ürünlerin artırılmasından tutun, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, ortak birtakım yatırımlar, projelere varıncaya kadar birçok alanda alacağımız mesafelerle bu ticaret hacminin önce 5 milyara sonra çok daha üst noktalara çıkacağından hiçbir şüphemiz yok. 

"YATIRIMCI YATIRIMCIYI ÇEKER"

Bize düşen, siyasetçiler, devlet yöneticileri olarak uygun şartları oluşturmak. Gerisi özel sektörün işi, sizlerin işi. Siz ne kadar başarılı olursanız Özbekistan'a o kadar daha fazla yatırımcı gelir. Ben hep söylüyorum, yatırımcı yatırımcıyı çeker. Başarılı yatırımcı, sorunları çözülen yatırımcı başka yatırımcıları da cezbeder.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul'da feci kaza! Ok gibi saplandı, gören dehşete düştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fed sonrası gram altın düşecek mi yükselecek mi? İslam Memiş rekor için tek şartı açıkladı - EkonomiFed sonrası altın fiyatları nasıl yol izleyecek?Altın sert yükseldi, dolar düştü! Fed kararı sonrası piyasalarda son durum - EkonomiFed kararı sonrası piyasalarda son durumPiyasalar Fed'e odaklanmıştı! Faiz kararı açıklandı - EkonomiFaiz kararı açıklandı!Akaryakıtta tabela değişecek: LPG'ye indirim geliyor - EkonomiAkaryakıtta tabela değişecekKahramanmaraş'ta 1 Mayıs'a dayanışması! İşçilere yüzde 27 zam yapıldı - Ekonomiİşçilere yüzde 27 ek zam!Türkiye'nin depoladığı gaz miktarı ne kadar? Bakan Bayraktar açıkladı - EkonomiTürkiye'nin depoladığı gaz miktarı ne kadar?
Sonraki Haber Yükleniyor...