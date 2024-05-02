Türkiye'den Özbekistan hedefi! "Ticaret hacminde 5 milyar doları aşacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen İş Dünyasıyla Buluşma Programı'nda konuştu. Yılmaz, iki dost ülke arasında 3 milyar doları aşan ticaret hacmini işaret ederek, "Liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolar hedefine yaklaşıyoruz. Ticaret hacminin önce 5 milyara sonra çok daha üst noktalara çıkacağından hiçbir şüphemiz yok. Ben hep söylüyorum, yatırımcı yatırımcıyı çeker" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyareti kapsamında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)-Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen İş Dünyasıyla Buluşma Programı'na katıldı. Yılmaz, Türkiye-Özbekistan ilişkilerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Son dönemlerde geldiğimiz nokta hiç de azımsanacak bir nokta değil. 3 milyar doları aşan bir ticaret hacmimiz var artık. Liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolar hedefine yaklaşıyoruz. Çeşitli tedbirlerle, tercihli ticaret sistemi listesindeki ürünlerin artırılmasından tutun, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, ortak birtakım yatırımlar, projelere varıncaya kadar birçok alanda alacağımız mesafelerle bu ticaret hacminin önce 5 milyara sonra çok daha üst noktalara çıkacağından hiçbir şüphemiz yok.

"YATIRIMCI YATIRIMCIYI ÇEKER"

Bize düşen, siyasetçiler, devlet yöneticileri olarak uygun şartları oluşturmak. Gerisi özel sektörün işi, sizlerin işi. Siz ne kadar başarılı olursanız Özbekistan'a o kadar daha fazla yatırımcı gelir. Ben hep söylüyorum, yatırımcı yatırımcıyı çeker. Başarılı yatırımcı, sorunları çözülen yatırımcı başka yatırımcıları da cezbeder.