Akaryakıtta tabela değişecek: LPG'ye indirim geliyor

LPG'ye yarın gece itibarıyla indirim geliyor. 1 lira 64 kuruşluk indirimle birlikte fiyatlar İstanbul'da 20,83 TL, Ankara'da 20,73 TL ve İzmir'de ise 20,37 TL olacak.

Mayıs ayının ilk gününde LPG'ye indirim haberi geldi. Yarın gece itibarıyla LPG (otogaz) litre fiyatlarında indirime gidilecek.

Ekonomim.com'un sektör kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, LPG'nin litre fiyatı 1 lira 64 kuruş düşürülecek. Bu indirimle birlikte yeni fiyatlar İstanbul'da 20,83 TL, Ankara'da 20,73 TL ve İzmir'de ise 20,37 TL olarak belirlenecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.