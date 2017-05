Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Çin ile Türkiye arasında varılan anlaşmayla hayata geçirilecek olan ‘Modern İpek Yolu’ projesi 65 ülkeyi birden ilgilendiriyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde verilen kararla oluşturulan güzergahtaki deneme seferleri çok yakında başlayacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bazı gazetecilerle sohbetinde, ‘Kuşak ve Yol Forumu’nda gündeme getirilen ‘Orta koridor’ projesinin detaylarını değerlendirdi. Bakan Arslan’ın verdiği bilgiye göre, projenin asıl hedefi tarihî İpek Yolu’nu canlandırmak, birçok alternatifle bu koridoru güncellemek. Bu proje sadece Çin ve etrafındaki ülkeleri değil, Orta Asya, Türkiye ve Türkiye’nin komşularını da kapsıyor. Avrupa’nın doğusu da ağırlık olarak yine bu projeden olumlu etkilenecek ülkeler arasında. Güzergâh üzerindeki bütün ülkeleri ilgilendiren, 5-6 koridordan bahsetmek mümkün. Bu koridorlardan biri kara yolu veya demir yolu ile gelen yüklerin deniz yolu ile limanlarla birleşmesi, denizaşırı ülkelere gitmesini de içeriyor. Bu, Türkiye’nin önemsediği, orta koridor tabir edilen bölüm olarak ifade ediliyor.

Bu tezin geçmişten beri Türkiye tarafından ortaya konulduğunu söyleyen Arslan “Nitekim Marmaray bunun bir parçasıdır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde yapılacak demir yolu bunun bir parçasıdır. Orta koridor tezine bir itiraz yok” dedi.

Türkiye’nin savunduğu orta koridor tezinin, diğerlerine göre çok daha avantajlı olduğunu söyleyen Bakan Arslan “Süre olarak, maliyet olarak avantajlı. Bazı taşımalar vardır ki, taşıma süresi çok uzadığı zaman, maliyeti yükseldiğinde ekonomik olmaktan çıkıyor” dedi. Türkiye’nin son dönemde ulaştırmaya ciddi yatırımlar yaptığını, bu yatırımların taşımacılığın olmazsa olmazı olarak nitelendiğini söyleyen Bakan Arslan “Biz koridoru avantajlı hâle getirdiğimizde taşımaların büyük bir kısmı bizim orta koridor üzerinden olacak. Yolunuzu kullanan her tır bir para veriyor. Demir yolunu kullanan her tren bir para veriyor. Ülkenizden geçen bunların sürücüleri için bir para ödeniyor. Hava koridorunuzu kullanan her uçak, bir para ödüyor. Sizin havalimanınıza inip oradan devam eden transit taşımalardan bir para alıyorsunuz. Bunların hepsinin bir getirisi, katma değeri var” bilgisini verdi.

