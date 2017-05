Türkiye Gazetesi

Bakan Tüfenkci, Türkiye'de üretilen etin iç talebi yeterince karşılamadığı ve fiyatların 50 liranın üzerine çıkacağı iddiaları ile ilgili bir soru üzerine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu konuyla ilgili adımlar attığını söyledi.

FİYATLAR YÜKSELMEYECEK

Canlı hayvanda gümrük vergilerinin sıfırlandığını anımsatan Tüfenkci, ayrıca Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Et Balık Kurumu vasıtasıyla et ve canlı hayvan ithalatı yaptığına dikkati çekerek, "Ben bu tür spekülasyonlara inanmıyorum. Buna güvenerek hareket edenlerin de zarar edeceğine inanıyorum. Özellikle et girişlerinin hızlanmasıyla beraber, daha doğrusu Et Balık Kurumunun ithalatının bu anlamıyla hızlanmasıyla beraber bunun gerçekleşmeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Zaten biz kontrol ediyoruz piyasaları." diye konuştu.

SPEKÜLASYONLARA SON NOKTA

Tüfenkci, bu anlamda ithalatın da sürekli hale getirilmemesi ve üretimin artırılması gerektiğini vurgulayarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu noktada gerekli çalışmaları yaptığını, yem fiyatlarının kontrol altına alınarak aşağı çekilmesiyle birlikte bu konudaki spekülasyonların sonlanacağına inandığının altını çizdi.

DOMATES İLE İLGİLİ SORUN ÇÖZÜLECEK

Domates ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, domatesin bir sembol olduğunu belirterek, Türkiye'nin ihracat payına bakıldığında domatesin çok bir anlamı olmadığını dile getirdi.

Tüfenkci, Rusya ile ilişkilerin normalleştiğini ve bu ülkeyle ticarette hedeflerinin olduğunu vurguladı.

Başbakanın da ifade ettiği gibi Rusya'nın kendi domatesini üretmeye başladığını anımsatan Tüfenkci, "Biz domatesimizin pazar sorunu olmadığını düşünüyoruz. Hem iç piyasadaki, hem de dış piyasadaki talepleri karşılayabilecek üretimimiz var. Rusya'nın domatesimize olan ilgisini de biliyoruz. Bunun zaman içerisinde normale döneceğine inanıyoruz."