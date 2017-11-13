Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

R43 cam filmi nedir sorusu araç sahiplerinin internet üzerinden sorguladığı konular arasında yer alıyor. Peki R43 cam filmi tam olarak nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar bu haberimizde...

R43 cam, araçların fabrika çıkışlarında takılan renkli cam uygulamasına verilen addır.. TSE tarafından belirtilen R43 cam yönetmeliğinin amacı, camın yolcularda fiziksel yaralanmalara yol açtığını doğrulamak için hangi test türünün gerçekleştirileceğini ve hangi test sonucunun alınması gerektiğini tanımlamaktır. Cam, trafik koşullarında ve kullanım sırasında ortaya çıkabilecek yaralanmaları önleyecek kadar güçlü bir direnç göstermelidir. Atmosferik ajanlara, hava şartlarına ve aşınmaya karşı direnmelidir.

R43 cam yönetmenliğine göre bir diğer önemli konu ışık iletimidir. Cam filmlerinin ışık iletimi optik bir bozulmaya sebep olmamalıdır. Karayolları Trafik Yönetmenliği 63. maddesi bu konuyu şu şekilde açıklar "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır”.



R43 CAM NEDİR?

R43 cam, araçların fabrika çıkışında takılan karartılmış cam uygulamasıdır.

R43 cam yönetmeliğinin amacı, camın yolcularda fiziksel yaralanmalara yol açtığını doğrulamak için hangi test türünün gerçekleştirileceğini ve hangi test sonucunun alınması gerektiğini tanımlamaktır. Cam, normal trafik koşullarında ve kullanım sırasında ortaya çıkabilecek yaralanmaları önleyecek kadar güçlü bir direnç göstermelidir. Atmosferik ajanlara, hava şartlarına ve aşınmaya karşı direnmelidir.

Yönetmelik aynı zamanda ışık iletimini kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Ön cam, cisimlerin büyük bir optik bozulmasına neden olmamalıdır.

Bu itibarla, araçlarda bulunan renkli camların yukarıda belirtilen teknik mevzuata uygun olması gerekmektedir. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde; “taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır” hükümleri bulunmakta olup, yukarıda belirtilen hükümlere uymadığı tespit edilen araçlar hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 30 uncu maddesi doğrultusunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Ayrıca, haftanın değişik gün ve saatlerinde bu konuya ilişkin özel denetimler yapılacak yine belirtilen araçlara diğer birim personeli tarafından rastlanılmadığı halinde de müdahalede bulunularak konu en yakın trafik zabıtasına aktarılacaktır.