Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün, 160,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesine karşın dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan değer kayıplarından olumsuz etkilenerek düşüşe geçen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 159,6 liradan tamamladı. Bugün ise altının gram fiyatı güne yatay seyirle başlamasının ardından 159,5 lira seviyesinde dengelendi.



ÇEYREK 262 LİRA, CUMHURİYET BİN 67 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 159,5 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 262, Cumhuriyet altını bin 67 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında sabah saatlerinde negatif seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kaybıyla 1.277,3 dolardan işlem görüyor.