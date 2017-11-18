Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Bakan Berat Albayrak’ın talimatı ile sil baştan ele alınan maden denetimlerinde ilk sonuçlar ortaya çıktı. Ağustos ayından itibaren hayata geçirilen “Risk Yönetimi Yol Haritası” kapsamındaki denetimlerde, madenlerdeki güvenlik risklerine ve eksiklere müsamaha gösterilmedi. 5 bin 467 maden sahasını denetleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, 258 kömür madenine faaliyet durdurma cezası verdi. Yapılan denetimler sonucu toplamda ise bin 780 maden işletmesinde faaliyet durduruldu. İşletme faaliyeti açısından tehlikeli durumlar tespit edilmesi, ruhsat sahası için daimi nezaretçi ataması olmaması, ÇED, mülkiyet, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi izinlere sahip olunmaması durumlarında “üretim veya madencilik faaliyetlerini durdurma” cezaları uygulandı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, 2017 yılında başlayan denetimler 2018 yılında artarak devam edecek. 69 yeni yeraltı maden uzmanı istihdam eden MİGEM, gerekli teknik ve idari eğitimler verilerek, ruhsat sahalarında inceleme ve denetim işlerinde görevlendirmelere başladı.

2017 yılı yarısından sonra yeni model ile denetimlere başlayan MİGEM’in yıl sonuna kadar 6 binden fazla denetimi tamamlayacağı ifade edilirken, 2018 için ise en az 7 bin sahada denetim hedefi konuldu.



Bakanlığın yeni denetim modelinde uygulamaya geçirdiği bir ilk de baskın denetimler oldu. Bakanlık, yeni dönemde yüksek risk grubundaki sahalara habersiz ve anlık baskın denetimler gerçekleştirmeye başladı. Bu uygulama ile madenlerde güvenlik önlemlerinin dönemsel değil, kalıcı hale getirilmesi ve risk barındıran madenlerin en iyi şekilde tespit edilerek işletme güvenliği açısından tehlike içermeyecek şekilde yapılanmasının sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.Maden ocaklarının işletme güvenliği açısından tehlike içeriğine göre üçe ayıran bakanlık, yılda bir kez denetlenmesi gereken madenleri risk gruplarına göre “kırmızı, sarı ve mavi” renkli gruplara ayırmış ve her risk grubunu ayrı sıklıklarda denetlemeye başlamıştı. Yeni modelde kırmızı grup yılda 4 kez, sarı grup 2 kez, mavi grup ise 1 kez denetleniyor.