Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yanıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık fiyatlarında geçen hafta başlayan yükseliş trendinin bu hafta da kendisini gösterdiğini belirtti. Fiyatta 2 haftadır 25 kuruşluk kademeli artış yaşandığını ifade eden Temel Yanıkoğlu, serbest piyasada 1 kilogram fındığın bugün 10 liradan işlem gördüğünü dile getirdi. Yanıkoğlu, bundan sonraki süreçte de fiyattaki artışın devam edeceği yönünde beklentileri olduğuna dikkati çekerek, "Uzun süredir pazarda fiyatlar 9 ile 9,75 lira arasındaydı. 10 lira psikolojik sınırdı ve bugün itibarıyla o baraj aşıldı. Haftalar sonra pazarda fiyat yeniden 10 lirayı gördü." dedi. TMO ile serbest piyasa arasındaki fiyat farkının kapandığına işaret eden Temel Yanıkoğlu, gelecek dönemde serbest piyasadaki fiyatın TMO'nun 10,50 liralık alım rakamını yakalayabileceği, hatta üstüne de çıkabileceğini kaydetti.