Dow Jones Sanayi Endeksi 64,65 puan (yüzde 0,27) değer kaybıyla 23.526,18 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,95 puan (yüzde 0,08) düşüşle 2.597,08 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 4,88 puan (yüzde 0,07) artışla 6.867,36 puanla rekor seviyeden kapandı.
Kapanışta, yatırım bankalarından Morgan Stanley ve Bank of America'nın hisseleri yüzde 0,6 ve yüzde 0,4 düşüş gösterdi.
Teknoloji firmalarından Apple'ın hisseleri yüzde 1 artarken, e-ticaret devi Amazon'un hisseleri yüzde 1,4 yükseldi.