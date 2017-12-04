Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasım enflasyonu ile birlikte memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele de ek zam umudu doğdu. 2018'e girmeye sayılı günlere kala emekliler 2018 emekli maaş zamları ne kadar olacak diye merak ediyor. Temmuz ayında yüzde 4 zam alan memurlar, 6 aylık enflasyonun bu oranı aşması halinde enflasyon farkı zammı alacak. Temmuz-kasım dönemindeki 5 ayda enflasyon, yüzde 4'lük zam oranını 0,94 oranında aştı. Ek zam konusunda rakam, aralık ayı enflasyonu ile kesinleşecek. 2018 emekli maaş zamları ne kadar olacak? 2018 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zamlı emekli maaşı kaç TL olacak? İşte son dakika 2018 emekli zammı haberleri...

İkinci 5 ayda enflasyon yüzde 4,94 oldu. Yıl sonunda enflasyon eğer yüzde 4'ü aşarsa, aşan miktarda memurlar enflasyon zammı alacak. Şuan da memurlar için 0,94 enflasyon zammı oluşmuş durumda

2017'DEKİ MEMUR MAAŞINA ZAM ORANI

Toplu sözleşmeye göre, 2017 yılında öngörülen zam oranı 3+4 olarak belirlenmişti.

Buna karşın 2017 yılının ikinci yarısında ilk 5 ayda oluşan enflasyon oranı yüzde 4,94 oldu. İkinci 6 ayda enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda memurlar için enflasyon zammı oluşacak.

2017'DE ENFLASYON FARKI ZAMMI 6 AYLIK DİLİMLER HALİNDE HESAPLANACAK

Toplu sözleşme hükmü gereğince, enflasyon zammı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanacaktır. 2017 Aralık ve 2017 Haziran endeksi arasındaki fark yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon zammı oluşacaktır. İlk beş aydaki enflasyon rakamlarına göre, memurlar için 0,94 enflasyon zammı oluşmuş durumda.

2018 EMEKLİ ZAMMI 3 OCAK'TA NETLİK KAZANACAK

SSK ve Bağkur emeklilerinin yılbaşı zammı için rakamlar 3 Ocak’ta netleşecek. Halen en düşük esnaf emeklisi aylığı 1260 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş yüzde 3.43 artışla 1303 liraya çıkacak. 2000’den önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı 1535 liraya, 2000-2008 arasında emekli olanlarda 1204 liraya ulaşacak.